г. Москва, м. Маяковская, ул. Тверская, д. 29 стр. 2 | Режим работы: Пн - Пт 09:00 - 21:00

  • Бесплатная юридическая консультация по телефону
  • +7 (495) 205-33-29
    Пн-пт c 09:00 до 21:00
  • Судень - узкопрофильные юристы и адвокаты с опытом
Задать вопрос
Бесплатная юридическая консультация

Звоните и получайте бесплатную юридическую консультацию для граждан Москвы и Московской области.

30 минут бесплатной юридической консультации

  • Оформление исковых заявлений
  • Представление интересов в судебных инстанциях
  • Оспаривание решение суда, штрафы, постановления
  • Защита клиентов в имущественных спорах
  • Взыскание компенсации по причиненному ущербу
  • Отстаивание интересов клиента во всех госорганах
  • Заключение/расторжение договоров с выгодой для клиента
  • Решение конфликтов между сторонами в досудебном порядке
  • Подготовка документов к сделке
  • Снижение нагрузки налогового бремени
  • Правовые экспертизы договоров/сделок
  • Правовое обслуживание юридической деятельности

Бесплатная консультация юриста в Москве

Мы честны и открыты - наши юристы, адвокаты много лет успешно помогают москвичам, как физическим, так и юридическим лицам, много наших доверителей уже знают, что самое главное - решить проблемы, а не создавать их, особенно при большом желании сделать все самим. Но теперь все наши постоянные клиенты консультируются вовремя, поэтому они избегают длительных судебных процессов.

Все москвичи могут получить бесплатную консультацию. Ускорить процесс дела, можно посетив офис юриста, предварительно записавшись по телефону.

Сотрудничая с нами, вы получите:

- Помощь московских адвокатов;
- Бесплатные консультации по правовым вопросам;
- Способы разрешения проблемы;
- Быстрое решение задач;
- Конфиденциальность ваших вопросов;
- Гарантию надежности, хороший результат.
- Широкий спектр вопросов.

Наши юристы, адвокаты подготовят иск в суд, составят, подадут апелляционную жалобу, защитят нарушенные права, восстановят права в суде, оформят право собственности или аренды на имущество, землю, недвижимость.

Мы подходим ко всем вопросам ответственно, ценим ваше доверие, время, поэтому сотрудничаем на выгодных условиях для вас и не нарушаем принятых обязательств.

Звоните нам по любому правовому вопросу, и мы предоставим отличную юридическую помощь!

Юридические услуги в любой инстанции Москвы

Вас не устраивает перспектива хождения по инстанциям для сбора справок, выписок и др. необходимых документов – доверьте этот рутинный процесс нашим сотрудникам! Юристы компании тесно взаимодействуют со многими ведомствами, находящимися в Москве и области.

Дорогие посетители сайта

Если вы не нашли информацию, то вы можете проконсультироваться как по телефону, так и с формой обратной связи или заказа звонка, мы дадим вам ответы на всё. Представление интересов клиентов будет обеспечено во всех госучреждениях, на уровне судов, полиции, налоговой, трудовой инспекции, судебных приставов, таможенных органов! Позвоните нам, и всё общение с госорганами мы проведём сами!

Бесплатная юридическая консультация по любым отраслям права

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Top