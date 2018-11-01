Бесплатная юридическая консультация

Бесплатная консультация юриста в Москве

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Все москвичи могут получить бесплатную консультацию. Ускорить процесс дела, можно посетив офис юриста, предварительно записавшись по телефону.

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Наши юристы, адвокаты подготовят иск в суд, составят, подадут апелляционную жалобу, защитят нарушенные права, восстановят права в суде, оформят право собственности или аренды на имущество, землю, недвижимость.

Мы подходим ко всем вопросам ответственно, ценим ваше доверие, время, поэтому сотрудничаем на выгодных условиях для вас и не нарушаем принятых обязательств.

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